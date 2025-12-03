Раскрыты причины унизительного демарша США в отношении Зеленского

Срыв встречи Владимира Зеленского с представителями Дональда Трампа в Брюсселе после переговоров в Москве — это не логистическая накладка, а жесткий политический сигнал: Киеву просто нечего предложить Вашингтону. Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с порталом News.ru заявил, что американская сторона намеренно отказалась от контакта, поскольку больше не воспринимает украинского лидера как самостоятельную фигуру, способную на конструктивный диалог.

По мнению политика, дипломатический провал обусловлен отсутствием реальной повестки. Американцам нужны решения, а не очередные требования, к которым привык Киев.

«Зеленского, наверное, воспринимают не субъектом полноценных переговоров, а человеком, который все-таки каким-то образом причастен к этому процессу. Если бы были определенные договоренности, которые можно было бы обсуждать с президентом Украины, то, может быть, они бы с ним и встретились», — уверен Килинкаров.

Главным препятствием для разговора эксперт называет тотальное отрицание Зеленским реальности на поле боя. Пока Вашингтон ищет прагматичный выход, Киев живет в мире иллюзий, игнорируя конституционные тупики.

«Есть четыре принципиальных вопроса, по которым договориться невозможно. Например, по территориям, которые включены в конституции обеих стран. Как по ним можно договориться? Нужно как аргумент приводить тот факт, что все-таки Украина является проигрывающей стороной на поле боя, но это не воспринимается самим Зеленским», — подчеркнул собеседник издания.

Килинкаров добавил, что позиция украинской власти уже была передана США через секретаря СНБО Рустема Умерова, и повторять ее лично Зеленскому нет смысла. Все материалы теперь лягут на стол Дональду Трампу для выработки финальной стратегии.

Ранее журналист издания Kyiv Post Алекс Рауфоглу сообщил, что встреча в Брюсселе окончательно отменена, и «Зеленский возвращается домой». В это же время, по данным Flightradar24, самолет спецпосланника Стива Уиткоффа демонстративно пролетел над Европой без остановки, направляясь прямиком в Вашингтон после переговоров в Москве.