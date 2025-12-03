Зеленский не дождался встречи с делегацией США и вернется на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский возвращается на Украину, не дождавшись встречи со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом.

Об этом заявил журналист издания Kyiv Post Алекс Рауфоглу, ссылаясь на источники.

«Встреча в Брюсселе отменена. Зеленский возвращается домой», — написал Рауфоглу.

При этом, по информации портала FlightAware, самолет украинских властей почти шесть часов назад прилетел из Ирландии, где Зеленский находился с визитом, в Польшу.

До этого Рауфоглу сообщил, что спецпредставитель США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер не будут встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе, встреча отменена.

До этого данные портала Flightradar24 показали, что самолет со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом не стал останавливаться в Европе и продолжил путь в сторону Америки. По данным Flightradar24, после 6:00 мск самолет Уиткоффа — Bombardier Global 7500 — покинул воздушное пространство Исландии и летит в направлении Северной Америки.