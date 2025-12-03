Обзор иноСМИ: «диверсионный цирк» Зеленского и «последний шанс Запада»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© Matias Basualdo/ZUMA/TACC

«Можно ли доверять Зеленскому на фоне усилий Трампа?»

Президент США Дональд Трамп всегда понимал, что настоящий мир - это не просто жизнеутверждающий лозунг, а прагматичная сделка, требующая доверия, прямых переговоров и нулевой терпимости к закулисным интригам, заявил автор American Thinker Майк Робертсон. По его мнению, именно поэтому стремление команды Трампа к прекращению украинского кризиса кажется «глотком свежего воздуха в болоте бесконечной военной спекуляции». Если мирный план будет реализован, он может высвободить миллиарды долларов на восстановление и дать Восточной Европе наконец-то вздохнуть с облегчением. Но вот в чем загвоздка: чтобы все это стало правдой, США не могут позволить себе ставить всё на партнера, чья надежность вызывает сомнения. Речь идет о Владимире Зеленском - человеке, который «виртуозно овладел искусством драматической паузы, но, похоже, испытывает аллергию на воплощение слов в дело».

Пока посланники Трампа курсируют между Женевой, Абу-Даби и Кремлем, вопрос на миллион заключается не только в том, что решит Россия, но и в том, можно ли доверять команде Зеленского. В условиях, когда теневые силы (привет, «глубинное государство» и надоедливый ЕС) одержимо пытаются всё сорвать, Америка кровно заинтересована в сделке. Провал будет означать упущенную выгоду, бесконечные черные дыры в системе финансовой помощи и «и раздающийся эхом до Донбасса хохот» президента России Владимира Путина. Любой, кто следит за новостями, знает, что разжигатели конфликта сейчас вовсю спешат. Всего через несколько дней после утечки плана Трампа (видимо, не без помощи украинской военной разведки) разразился «Уиткоффгейт». Главного переговорщика Трампа попытались выставить кремлевской марионеткой, подорвать его репутацию и сорвать переговоры еще до того, как они дойдут до Москвы. Автор статьи подчеркнул, что это «не первый номер Украины в этом диверсионном цирке». По его мнению, Трампу пора играть жёстко: Зеленский должен выполнить обещания, иначе помощь иссякнет.

«Чего ждать от визита Путина в Индию?»

Президент РФ Владимир Путин посетит Нью-Дели 5-6 декабря. Эта поездка станет его первым визитом в Индию за четыре года и ознаменует возобновление регулярных российско-индийских саммитов, пишет The National Interest. Повестка предстоящего саммита весьма обширна и охватывает потенциальные соглашения в области энергетики, обороны, гражданской авиации и други сферах. Украинский кризис стал серьезным вызовом для индийской внешней политики, вынудив Нью-Дели искать деликатный баланс в отношениях с Россией и Западом. С февраля 2022-го по июль 2024 года подход Нью-Дели сводился к сдержанному официальному взаимодействию при сохранении взаимовыгодного экономического партнёрства с Москвой, особенно в сфере энергетики. Товарооборот стран резко вырос до 68,7 миллиарда долларов в 2024–2025 финансовом году. Рост был во многом обусловлен выходом России на позицию крупнейшего поставщика нефти в Индию. После визитов премьера Индии Нарендры Моди в Россию в 2024-м произошло полномасштабное возобновление двусторонних отношений.

Помимо бесперебойных поставок российской нефти на индийские НПЗ, несмотря на внешние препятствия, Индии и России также удалось возобновить переговоры о сотрудничестве в области обороны. В логике осторожного балансирования Индии эта территория ранее считалась запретной из-за «красных линий» Вашингтона. На фоне тарифного натиска президента США Дональда Трампа и ограничений на российскую нефть, интерес Нью-Дели к оборонному сектору РФ остался практически незамеченным. Сообщалось, что среди сделок, которые находятся в стадии проработки или уже подписаны, совместная разработка системы ПВО «Панцирь». В Индии заявили, что российские системы ПВО доказали свою эффективность во время операции «Синдур». Главнокомандующий ВВС Индии подчеркивал, что система С-400 стала «переломным моментом». Визит Путина призван укрепить позиции России в Индии. Нью-Дели, со своей стороны, хочет послать сигнал США и заверить своих граждан, что Индия не сдастся под давлением Трампа.

«Последний шанс Запада»

За последние четыре года мир изменился сильнее, чем за предыдущие 30 лет, заявил президент Финляндии Александр Стубб в своей статье для Foreign Affairs. Украинский кризис, Ближний Восток бурлит, в Африке бушуют войны. Демократии, похоже, приходят в упадок. Несмотря на надежды, возникшие после падения Берлинской стены, мир не объединился в принятии демократии и рыночного капитализма. Более того, силы, которые должны были объединить мир - торговля, энергетика, технологии и информация - теперь разделяют его, считает Стубб. По мнению президента Финляндии, речь идет о «новом мире беспорядка». Либеральный, основанный на правилах порядок, возникший после окончания Второй мировой войны, умирает. Многостороннее сотрудничество уступает место многополярной конкуренции. Конкуренция великих держав возвращается - соперничество между Китаем и США задает рамки геополитики. Но это не единственные силы, формирующие миропорядок.

Развивающиеся державы, включая Индию, Саудовскую Аравию, ЮАР и Турцию, стали игроками, меняющими правила. Вместе они обладают экономическими возможностями и геополитическим весом, чтобы склонить мировой порядок в сторону стабильности или ещё большей нестабильности. По мнению Стубба, у них есть основания требовать перемен: существующая система не смогла адекватно отразить их положение в мире и предоставить им ту роль, которую они заслуживают. В результате формируется трехстороннее соперничество между глобальным Западом, глобальным Востоком и глобальным Югом. Ближайшие пять-десять лет, вероятно, определят мировой порядок на десятилетия вперёд, считает Стубб. Установившись однажды, порядок, как правило, сохраняется надолго. По мнению Стубба, это последний шанс для западных стран убедить остальной мир в своей способности к сотрудничеству, а не к доминированию.

Военные США «подсели» на криптовалюты

Американские военные стали самым «смертоносным инвестиционным клубом» в мире, пишет The Wall Street Journal. Военнослужащие США зарабатывают состояния на акциях технологических компаний и биткоинах. Они торгуют малоизвестными криптовалютами с палуб авианосцев, а парковки военных баз США заполнены новыми Porsche и Humvee, поскольку рынок достигает новых максимумов. «Инфлюенсеры в форме» рассказывают подписчикам, что они тоже могут разбогатеть. Капитан Космических сил США Гордон Маккалох, работающий инженером по летным испытаниям, активно инвестирует в компании, связанные с атомной энергетикой. Он делает ставку на то, что бум центров обработки данных на базе искусственного интеллекта приведет к увеличению спроса на электроэнергию. Некоторые из его акций выросли вдвое и более с весны, но 27-летний военный задается вопросом, как долго продлится рыночное ралли. Военные способствовали росту цен на криптовалюту, который начался осенью 2020 года и достиг пика в 2021-м, подчеркивает WSJ.

Согласно анализу данных Налогового управления США, в 2020 году восемь из 25 крупнейших почтовых индексов США с наибольшей долей налоговых деклараций, отражающих операции с криптовалютой, располагались вблизи военных баз. Целое поколение солдат «подсело» на инвестирование. Старшина третьего класса береговой охраны Брайсон Сондерс получил прибыль от акций Tesla, но потерял более десяти тысяч долларов за один день прошлой зимой. Он также получает пятизначные суммы ежемесячно благодаря своей «подработке» в TikTok. Его специализация: видео с финансовыми советами для военнослужащих. WSJ отмечает, что военные базы - благодатная почва для инвестиционного ажиотажа. Там полно молодых людей, многие из которых от природы склонны к риску. У них есть свободное время, располагаемый доход и практически нет табу на разговоры о личных финансах, так как все они получают одинаковые зарплаты от государства. Многие солдаты отмечают, что могут позволить себе более высокие риски, поскольку имеют стабильную работу и гарантированную пенсию после 20 лет службы.

«Трамп и ЕС: политика сделки против политики страуса»

Когда газеты опубликовали мирный план президента США Дональда Трампа из 28 пунктов, европейские лидеры были ошеломлены, пишет Asharq Al-Awsat. Они не могли поверить своим ушам и быстро запросили подтверждение по официальным каналам, но обнаружили, что к плану приложили руку американцы. У Европы оставалось два варианта: либо полностью отвергнуть план и испортить отношения с Трампом, либо сотрудничать и работать над тем, чтобы исключить из плана некоторые положения. Как и в случае с предыдущими предложениями, Россия сначала поддержала план, но после вмешательства Европы изменила позицию.

Америка Трампа стремится решать проблемы мирным путем, получая взамен положительную репутацию и, что ещё важнее, стратегические и экономические выгоды вроде торговых соглашений с Россией. Вмешательство ЕС в каждую инициативу Трампа стало препятствием к решению проблем, раздражая президента США и замедляя прогресс. По мнению автора статьи, проблема европейских лидеров в том, что они все еще живут в мире, сложившемся после окончания холодной войны, убежденные в неизбежном триумфе либерально-демократических ценностей. Реальность совершенно иная, Америка - не их союзник. Европейские лидеры хорошо понимают темперамент и политику Трампа, но игнорируют факты и возлагают надежды на следующего президента США, «уподобляясь страусам, прячущим головы в песок, чтобы не попадаться на глаза охотникам».