Лидеры Франции, Германии и Великобритании потеряют власть в случае мирного урегулирования ситуации на Украине, поэтому продолжение конфликта является единственным способом для них сохранить свое влияние. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор, перевод слов которого приводит Telegram-канал Пул N3.

По мнению военного эксперта, канцлер Германии Фридрих Мерц «ходит по очень тонкому льду», так как правые националисты становятся в стране все влиятельнее.

«А теперь взгляните на их платформу и на то, что в ней написано. В их платформе говорится, что мы хотим восстановить хорошие отношения с Россией. Мы хотим вернуться к сотрудничеству с русскими. Большинство немцев это поддержит», - констатировал он.

Дуглас Макгрегор уверен, что «последний час» настал не только для канцлера Германии, но и для президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. И только создание «кризиса и угрозы» спасает их от потери власти, считает он.

«Им нужно придумать что-то, чтобы война продолжалась. Если они не смогут, (…) им конец. Они теряют все, даже остатки доверия, которые у них еще оставались. А рейтинг Макрона и Мерца всегда держится где-то в районе 30%. У Стармера, вероятно, еще ниже», - уверен он.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский созвонился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Главной целью звонка стало обсуждение мирного плана США.

При этом Мерц, комментируя один из пунктов американского плана по урегулированию украинского кризиса, выступил против присоединения России к странам «семерки».

Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил против сотрудничества с Россией в формате «Группы восьми».