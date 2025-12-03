Выступающие за Украину политики в Соединенных Штатах пытаются сорвать достижение мира с Российской Федерацией, пишет The American Conservative (TAC).

Пока Белый дом старается договориться о прекращении многолетнего опосредованного конфликта на Украине, элита конгресса, элементы "глубинного государства" и их подельники в корпоративных средствах массовой информации трудятся сверхурочно и работают не покладая рук, пытаясь сорвать усилия президента США Дональда Трампа, поделился своей точкой зрения автор публикации.

Обозреватель издания указал на то, что глава администрации Соединенных Штатов делает именно то, что обещал во время своей предвыборной кампании, предлагая план по урегулированию конфликта на Украине.

Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Со стороны России во встрече также участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства Кирилл Дмитриев. Переговоры шли на протяжении почти пяти часов.

Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной, добавив, что стороны обсуждали суть предложений Вашингтона по миру на Украине, но компромисс пока не найден.