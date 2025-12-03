«Я готов»: Зеленский отреагировал на переговоры в Москве

Владимир Зеленский в соцсети X (бывший Twitter) выступил с заявлением, в котором сообщил, что ждет неких сигналов от США по итогам масштабных переговоров в Москве.

При этом самолет со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом и основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером из Москвы направился прямо в Вашингтон и не стал делать остановку в Европе для встречи с украинской делегацией.

«Я готов воспринимать все сигналы и готов к встрече с президентом Трампом», — утверждает Зеленский.

Журналист Euronews Алекс Рафоглу сообщил, что спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и основатель Affinity Partners Джаред Кушнер отменили запланированную встречу с Зеленским в Брюсселе. Данные портала Flightradar24 подтверждают: борт американских эмиссаров после вылета из России не совершал посадок в европейских столицах и направился прямиком через океан.

«Кремль утверждает, что Уиткофф и Кушнер обещали отправиться прямо в Вашингтон после переговоров с Путиным», — уточняет Рафоглу.

Эта ситуация разворачивается сразу после знаковой встречи в Кремле, которая состоялась накануне вечером и продлилась рекордные пять часов. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что Владимир Путин детально обсудил с посланниками Трампа план урегулирования конфликта.

В НАТО оценили переговоры Уиткоффа и Путина в Москве

Ушаков особо подчеркнул, что Владимир Путин через Уиткоффа передал Дональду Трампу не только ответный привет, но и «важные политические сигналы», которые были зафиксированы американцами. При этом вопрос территорий остается камнем преткновения: компромисса пока нет, хотя некоторые наработки США в Москве назвали «более-менее приемлемыми».