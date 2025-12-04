В Европе признали отсутствие веры Запада в поражение России

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, комментируя в интервью газете La Libre инициативу Европейского Союза (ЕС) по изъятию российских активов, заявил, что никто на Западе не верит в поражение России.

Политик отметил, что во время предыдущих военных конфликтов суверенные активы любой страны только замораживались до окончания боевых действий и могли быть переданы другому государству в случае поражения в виде репараций, однако вероятность соответствующего сценария в Украине крайне низкая.

«Кто действительно верит, что Россия терпит поражение в Украине? Это сказки, сплошные иллюзии», — подчеркнул он.

По словам де Вевера, российская сторона дала понять, что в случае конфискации активов последствия Бельгия и ее руководство «будут испытывать вечно».

Премьер также назвал возможное поражение России «нежелательным», ведь нестабильность в ядерном государстве может угрожать миру. Он напомнил о предупреждении Москвы о возможных соответствующих мерах.

Ранее в Бельгии заявили, что предложение Европейской комиссии о предоставлении Украине так называемого репарационного кредита из замороженных активов России не снимает опасений страны по этой инициативе.