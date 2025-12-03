Экс-пресс-секретарь Зеленского заявила о желании Ермака стать президентом Украины

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак хотел занять пост главы государства. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель, передает депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

Уточняется, что о том, как стать президентом, Ермак консультировался с политтехнологом в США. Данные события происходили в 2019 году.