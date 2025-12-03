Генеральный секретарь Марк Рютте назвал важными состоявшиеся в Москве переговоры спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и президента России Владимира Путина во урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам генсека, будут предприняты и другие шаги для разрешения конфликта. При этом Рютте отказался говорить, что это за шаги.

«Мы тесно координируемся с американцами, но не комментируем каждый шаг», — сказал глава альянса.

Накануне поздно ночью в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».