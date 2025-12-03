США приостановили прием всех иммигрантов из двух десятков стран

Администрация Трампа приостанавливает подачу всех иммиграционных заявлений из 19 неевропейских стран.

© Московский Комсомолец

Приостановка, включая Афганистан и Сомали, указывает на план увязать безопасность США с повышенным вниманием к легальной иммиграции.

Администрация Трампа во вторник заявила, что приостановила все иммиграционные заявки, включая оформление грин-карт и гражданства США, поданные иммигрантами из 19 неевропейских стран, сославшись на опасения по поводу национальной и общественной безопасности, сообщает агентство Reuters.

Приостановка распространяется на граждан из 19 стран, которые уже подверглись частичному запрету на поездки в июне, что накладывает дополнительные ограничения на иммиграцию – ключевую черту политической платформы Дональда Трампа.

В список стран входят Афганистан и Сомали, подчеркивает Reuters.

В официальном меморандуме, в котором излагается новая политика американской администрации, упоминается о нападении на военнослужащих Национальной гвардии США в Вашингтоне на прошлой неделе, в ходе которого в качестве подозреваемого был арестован афганец. В результате стрельбы одна военнослужащая национальной гвардии была убита, а другой тяжело ранен, напоминает Reuters.

В последние дни Трамп также усилил риторику в отношении сомалийцев, назвав их “мусором” и заявив, что “мы не хотим их видеть в нашей стране”.

С момента возвращения на свой пост в январе Трамп активно уделял приоритетное внимание иммиграционной политике, направляя федеральных агентов в крупные города США и отказывая в предоставлении убежища лицам, ищущим убежища, на границе США и Мексики. Его администрация часто подчеркивала необходимость депортации, но до сих пор уделяла меньше внимания усилиям по изменению структуры легальной иммиграции.

Шквал обещанных ограничений после нападения на военнослужащих национальной гвардии свидетельствует о повышенном внимании к легальной иммиграции, основанном на защите национальной безопасности и возложении вины за проводимую Джо Байденом политику.

В список стран, на которые распространяется действие меморандума, опубликованного в среду, также входят Мьянма, Чад, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Судан и Йемен, которые в июне подверглись самым жестким иммиграционным ограничениям, включая полную приостановку въезда, за некоторыми исключениями.

Другими странами в списке из 19, на которые в июне были наложены частичные ограничения, являются Бурунди, Куба, Лаос, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистан и Венесуэла, напоминает Reuters.

Новая политика приостанавливает рассмотрение заявлений и требует, чтобы все иммигранты из списка стран “проходили тщательный процесс повторной проверки, включая потенциальное собеседование и, при необходимости, повторное собеседование для полной оценки всех угроз национальной и общественной безопасности”.

В меморандуме упоминалось о нескольких недавних преступлениях, в совершении которых подозреваются иммигранты, включая нападение на военнослужащих национальной гвардии в Вашингтоне.

Шарвари Далал-Дхейни, старший директор по связям с правительством Американской ассоциации иммиграционных юристов, заявила, что организация получила сообщения об отмене церемоний принесения присяги, собеседований по натурализации и корректировке статуса лиц из стран, на которые распространяется запрет на поездки.