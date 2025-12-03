США приостановили прием всех иммигрантов из двух десятков стран

Администрация Трампа приостанавливает подачу всех иммиграционных заявлений из 19 неевропейских стран.

США приостановили прием всех иммигрантов из двух десятков стран
Приостановка, включая Афганистан и Сомали, указывает на план увязать безопасность США с повышенным вниманием к легальной иммиграции.

Администрация Трампа во вторник заявила, что приостановила все иммиграционные заявки, включая оформление грин-карт и гражданства США, поданные иммигрантами из 19 неевропейских стран, сославшись на опасения по поводу национальной и общественной безопасности, сообщает агентство Reuters.

Приостановка распространяется на граждан из 19 стран, которые уже подверглись частичному запрету на поездки в июне, что накладывает дополнительные ограничения на иммиграцию – ключевую черту политической платформы Дональда Трампа.

В список стран входят Афганистан и Сомали, подчеркивает Reuters.

В официальном меморандуме, в котором излагается новая политика американской администрации, упоминается о нападении на военнослужащих Национальной гвардии США в Вашингтоне на прошлой неделе, в ходе которого в качестве подозреваемого был арестован афганец. В результате стрельбы одна военнослужащая национальной гвардии была убита, а другой тяжело ранен, напоминает Reuters.

В последние дни Трамп также усилил риторику в отношении сомалийцев, назвав их “мусором” и заявив, что “мы не хотим их видеть в нашей стране”.

С момента возвращения на свой пост в январе Трамп активно уделял приоритетное внимание иммиграционной политике, направляя федеральных агентов в крупные города США и отказывая в предоставлении убежища лицам, ищущим убежища, на границе США и Мексики. Его администрация часто подчеркивала необходимость депортации, но до сих пор уделяла меньше внимания усилиям по изменению структуры легальной иммиграции.

Шквал обещанных ограничений после нападения на военнослужащих национальной гвардии свидетельствует о повышенном внимании к легальной иммиграции, основанном на защите национальной безопасности и возложении вины за проводимую Джо Байденом политику.

В список стран, на которые распространяется действие меморандума, опубликованного в среду, также входят Мьянма, Чад, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Судан и Йемен, которые в июне подверглись самым жестким иммиграционным ограничениям, включая полную приостановку въезда, за некоторыми исключениями.

Другими странами в списке из 19, на которые в июне были наложены частичные ограничения, являются Бурунди, Куба, Лаос, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистан и Венесуэла, напоминает Reuters.

Новая политика приостанавливает рассмотрение заявлений и требует, чтобы все иммигранты из списка стран “проходили тщательный процесс повторной проверки, включая потенциальное собеседование и, при необходимости, повторное собеседование для полной оценки всех угроз национальной и общественной безопасности”.

В меморандуме упоминалось о нескольких недавних преступлениях, в совершении которых подозреваются иммигранты, включая нападение на военнослужащих национальной гвардии в Вашингтоне.

Шарвари Далал-Дхейни, старший директор по связям с правительством Американской ассоциации иммиграционных юристов, заявила, что организация получила сообщения об отмене церемоний принесения присяги, собеседований по натурализации и корректировке статуса лиц из стран, на которые распространяется запрет на поездки.

