Украину, которой управляет президент Владимир Зеленский, уничтожит как мир, так и война. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в республике партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в статье на платформе «Смотрим.ру».

Политик отметил, что Украина не сможет бесконечно продолжать боевые действия на деньги стран Европы, однако любые мирные соглашения приведут к упразднению нынешних властей и созданной ими системы.

По мнению Медведчука, Украина Зеленского прекратит дальнейшее существование, «ее уничтожит как мир, так и война».

Глава движения пояснил, что если США смогут надавить на власти Украины и принудить их подписать мирное соглашение по урегулированию конфликта, то так называемая партия войны начнет уничтожать всех, кто осмелится перейти в партию мира, и это уничтожит республику.

Медведчук считает, что в Европе понимают, что снос политической верхушки на Украине в любом случае повернет страну к России. По его словам, если для Соединенных Штатов это практически не имеет значения, то для Европы это политический кризис. Отсюда и гарантии безопасности для Украины, которые «коалиция желающих войны» проталкивает для США, добавил оппозиционер.