В ЕП могут вновь инициировать голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен

Румынский депутат Европарламента (ЕП) Георге Пиперя от правой группы "Европейские консерваторы и реформисты" допустил повторное выдвижение инициативы по вынесению вотума недоверия председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен.

"Для нового вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен могут быть два основания. Два бывших высокопоставленных представителя ЕК, действовавших в рамках первого мандата фон дер Ляйен, которые <...> были задержаны за мошенничество", - написал он в Х.

Второй причиной евродепутат назвал отказ Европейского центрального банка (ЕЦБ) поддержать выплату Украине в размере €140 млрд в рамках так называемого репарационного кредита. Пиперя также подтвердил европейскому изданию Politico свое намерение инициировать процесс повторного выдвижения инициативы.

В июле Пиперя вынес на рассмотрение вопрос о вотуме недоверия фон дер Ляйен по так называемому PfizerGate, связанному с тем, что ЕК не обеспечила достаточного общественного доступа к контрактам на приобретение вакцин от COVID-19, а также частично нарушила нормы ЕС, сняв с компаний-производителей юридическую ответственность за побочные действия препаратов. Отмечалось, что речь идет о контрактах примерно на €2,7 млрд, заключенных в 2020 и 2021 годах, на поставку свыше 3 млрд доз вакцин до того, как были проведены их клинические испытания. Контракты при этом заключались под личным контролем фон дер Ляйен.

Ранее Еврокомиссия и Европейская прокуратура подтвердили информацию о проведении бельгийской полицией и Европрокуратурой обысков в резиденции Европейской службы внешних действий в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге, а также в ряде частных домов, в ходе которых "были задержаны три человека". Их обвиняют в махинациях с тендерами, среди которых была заявка европейской дипслужбы на программу обучения в Колледже Европы молодых европейских дипломатов. Бельгийская L’Echo ранее сообщала, что полиция задержала экс-главу дипслужбы ЕС Федерику Могерини, а также бывшего генсека евродипслужбы Стефано Саннино в рамках расследования дела о коррупции в дипслужбе Евросоюза.

