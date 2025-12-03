Что произошло в мире 3 декабря: Бхопальская катастрофа и перемирие с Турцией

3 декабря в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — Бхопальская катастрофа и перемирие стран Балканского союза с Турцией. Подробности — в материале «Рамблера».

Бхопальская катастрофа

Бхопальская катастрофа стала крупнейшей техногенной трагедией в истории. Она произошла в ночь на 3 декабря 1984 года в индийском городе Бхопал, столице штата Мадхья-Прадеш. Причины катастрофы до конца не выяснены. Версии разнятся: от грубого нарушения техники безопасности до намеренного саботажа. Из резервуара для хранения метилизоцианата выбросило 42 тонны токсичного вещества. Облако паров накрыло территорию в 40 квадратных километров, включая трущобы и железнодорожный вокзал. По официальным данным, в день катастрофы погибло около 3 тысяч человек. Позднее число жертв выросло до 5295. Всего пострадало от 150 до 600 тысяч человек. Из них 3 тысячи погибли сразу, а еще 15 тысяч — в последующие годы из-за последствий отравления. После аварии завод закрыли, но владелец не стал очищать загрязненную территорию.

Перемирие стран Балканского союза с Турцией

3 декабря 1912 года на фоне Первой Балканской войны в турецком Чаталдже (сейчас район Стамбула) страны Балканского союза — Болгария, Греция, Сербия и Черногория — заключили перемирие с Османской империей. Однако мир был недолгим. Уже 28 января 1913 года бои возобновились. Причиной стал государственный переворот в Стамбуле, который 23 января 1913 года организовал Энвер-паша. Власть перешла к младотуркам. 30 мая 1913 года в Лондоне подписали мирный договор, завершивший Первую Балканскую войну. По его условиям Османская империя утратила большую часть европейских владений в пользу стран Балканского союза.

Переезд Грозного в Александровскую слободу

3 декабря 1564 года Иван Грозный покинул Москву и уехал в Александровскую слободу, заявив, что хочет избавиться от «многих каменных дел» и найти божественное наставление. С ним были царица Марья, сыновья Иван и Федор, приближенные, святыни и казна. С 1564 по 1581 год слобода стала центром власти, где работала Боярская дума и другие государственные учреждения. Английский путешественник Флетчер отмечал, что по доходам она превосходила все города России.

Первый ввоз картофеля в Англию из Колумбии

3 декабря 1586 года картофель впервые появился в Англии, прибыв из Колумбии. Путешественник Томас Хэрриот привез первые клубни из Южной Америки. Сначала картофель выращивали в ботанических садах, считая его редким экзотическим растением. В пищу его не использовали. Лишь в XVII веке этот заморский овощ стал частью европейской кухни.

Выход в Великобритании альбома Rubber Soul группы The Beatles

Rubber Soul — шестой студийный альбом The Beatles, выпущенный 3 декабря 1965 года в Великобритании. Этот альбом считается началом коренных изменений в творчестве группы, которые привели к развитию новых суб-течений в рок-музыке. Впервые музыканты записали технически сложные песни, такие как Nowhere Man с многократным наложением вокала. Каждый участник группы стал автором или соавтором песен, сменив темы ранней любви на задумчивость и сомнения. В Norwegian Wood (This Bird Has Flown) Джордж Харрисон впервые использовал ситар, что привело к появлению рага-рока. Альбом достиг позиции №1 в британском хит-параде, где оставался 9 недель, и всего был в чарте 42 недели.