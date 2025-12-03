Поиски загадочно исчезнувшего малайзийского «Боинга» решено возобновить

Поиски рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines возобновятся спустя 11 лет после таинственного исчезновения самолета, следовавшего в Пекин. Министерство транспорта страны заявило, что поиски возобновятся 30 декабря, и подтвердило, что в них примет участие американская роботизированная компания Ocean Infinity.

© Московский Комсомолец

Поиски пропавшего рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines возобновятся в этом месяце, спустя более десяти лет после пропажи самолета, сообщило министерство транспорта Малайзии.

В заявлении, опубликованном в среду, министерство транспорта сообщило, что поиски возобновятся 30 декабря, и подтвердило, что американская роботизированная компания Ocean Infinity примет участие в поисках морского дна, которые продлятся 50 дней, пишет The Guardian.

Рейс MH370, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин с 12 членами экипажа и 227 пассажирами на борту, пропал с радаров воздушного движения 8 марта 2014 года. Его исчезновение послужило поводом для проведения крупнейшей в истории поисковой операции, но судьба самолета “Боинг” так и не была решена, и он остается одной из величайших авиационных загадок.

В 2024 году Малайзия заявила, что готова возобновить расследование этого исчезновения, если появятся новые убедительные доказательства, напоминает The Guardian.

Последние поисковые работы в южной части Индийского океана были приостановлены в апреле всего через несколько недель из-за плохих погодных условий, отмечает Reuters.

Геологоразведочная компания Ocean Infinity подтвердила, что возобновит работы на морском дне на 55 дней, которые будут проводиться с перерывами, сообщило министерство транспорта.

"Поиск будет проводиться в выбранном районе, который, по оценкам, имеет наибольшую вероятность обнаружения самолета", - говорится в заявлении компании. Точное местоположение района поиска не сообщается.

Малайзийские следователи первоначально не исключали возможности того, что самолет был намеренно сбит с курса. Обломки, некоторые из которых были подтверждены, а некоторые предположительно принадлежали самолету, были выброшены волнами вдоль побережья Африки и на острова в Индийском океане.

Возобновленные поиски будут проводиться в соответствии с условиями, согласованными между правительством и Ocean Infinity для возобновления поиска обломков MH370, заявили в министерстве.

Малайзия выплатит фирме 70 миллионов долларов, если в ходе поисков на морском дне в южной части Индийского океана будут обнаружены значительные обломки, площадь которых составляет 15 000 кв. км (5 790 кв. миль).

Ocean Infinity ранее проводила поиски самолета вплоть до 2018 года, но так и не смогла найти существенных обломков, напоминает Reuters.

В 495-страничном отчете об исчезновении в 2018 году говорилось, что органами управления Boeing 777, вероятно, намеренно манипулировали, чтобы сбить лайнер с курса, но следователи не смогли определить, кто несет ответственность, и воздержались от заключения о том, что произошло, заявив, что это зависит от обнаружения обломков.

Следователи заявили, что в прошлом, финансовых делах, профессиональной подготовке и психическом здоровье капитана и второго пилота не было ничего подозрительного.

На борту самолета находилось более 150 пассажиров из Китая. Среди других пострадавших были 50 малазийцев, а также граждане других стран.

Родственники погибших потребовали компенсации от Malaysia Airlines, Boeing, производителя авиадвигателей Rolls-Royce и страховой группы Allianz, среди прочих.