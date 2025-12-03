В Южной Корее высказались о получении ядерного оружия

Южная Корея не собирается добиваться получения ядерного оружия, так как считает это недопустимым и рискованным. Об этом заявил президент республики Ли Чжэ Мён, пишет РИА Новости.

По данным издания, в ходе пресс-конференции с иностранными журналистами президент Ли Чжэ Мён ответил на вопрос, можно ли считать планы Сеула по строительству собственной атомной подлодки проявлением воли к получению ядерного оружия.

«Атомные подводные лодки — это военное применение, но они не являются ядерным оружием, поэтому сами по себе не подпадают под нормы нераспространения», — подчеркнул политик, напомнив о том, что сейчас переработкой атомного топлива занимаются многие страны, включая и те, которые не имеют ядерного оружия.

При этом он особо отметил, что Южная Корея полностью поддерживает режим нераспространения ядерного оружия.

«Если бы мы сами начали ядерное вооружение, мы не смогли бы требовать от КНДР «не вооружайтесь». Это основной принцип, закрепленный в межкорейских соглашениях, и мы не собираемся от него отходить», — заявил он.

По словам президента, Сеул считает «нереалистичным и недопустимым» ядерное вооружение, так как «сразу начнется «ядерное домино».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выдаче разрешения Южной Корее на строительство атомной подводной лодки на верфях Филадельфии. После чего начальник штаба ВМС Южной Кореи адмирал Кан Дон Гиль сообщил, что первая корейская атомная подводная лодка может появиться в течение десяти лет.

При этом действующее соглашение между Вашингтоном и Сеулом запрещает Южной Корее обогащать уран. Ли Чжэ Мён в ходе переговоров в октябре попросил США помочь с поставками ядерного топлива для южнокорейских подводных лодок.