Politico: НАТО пытается вмешаться в мирные переговоры России и США по Украине

В среду в Брюсселе пройдет встреча министров иностранных дел стран НАТО. Главная тема повестки - роль альянса в "любом будущем мирном соглашении" по Украине. На встрече не будет присутствовать госсекретарь США Марко Рубио, что подтверждает, что в Вашингтоне в настоящий момент натовскому формату повышенного внимания не уделяют.

Важной темой станет обсуждение роли альянса, если мирное соглашение все-таки будет подписано. Например, имеет ли смысл в возрождении формата Совета Россия - НАТО. "Проблема в том, как мы будем взаимодействовать с Россией в рамках НАТО по вопросам, представляющим взаимный интерес", - приводит издание Politico мнение высокопоставленного дипломата НАТО. Чиновник задается вопросом, должен ли блок вести переговоры с Москвой напрямую через Совет Россия - НАТО, или же использовать в качестве посредника США.

Как пишет издание Politico, в последние недели блок оказался практически исключен из мирного процесса по Украине. Вашингтон игнорирует подходы европейских союзников, отказывается рассматривать предлагаемые ими "альтернативные планы". Только в понедельник представитель США при НАТО Мэтью Уитакер "впервые официально проинформировал" своих коллег о ходе переговоров. "Запоздалый брифинг состоялся почти через две недели после утечки первоначального проекта предложения", - отмечает Politico.

По данным издания, натовцы требуют допустить их за стол переговоров, где они могли бы выставить свои требования. Среди них - вопрос вступления Украины в альянс и размещение войск и вооружений стран НАТО на ее территории. "Некоторые члены блока настаивают на наличии "красных линий", по которым с ними в первую очередь необходимо проконсультироваться", - отмечает Politico.

В НАТО надеются, что их требования будут услышаны Белым домом. "Очень важно, чтобы США возглавили эти усилия, - заявил генсек альянса Марк Рютте. - Все, что касается НАТО, должно решаться с НАТО отдельно". При этом, он напомнил, что сейчас в альянсе нет консенсуса по вопросу принятия в блок Украины.

То, что саммит пропустит Рубио, вызывает в натовских столицах грусть и раздражение. "Отсутствие Рубио станет неверным сигналом именно в тот момент, когда Америке следует еще теснее координировать свои действия с европейскими союзниками", - приводит Politico мнение бывшего представителя НАТО Оаны Лунгеску. Она добавила, что в последний раз госсекретарь США пропустил совещание министров стран - членов НАТО в 1999 году.