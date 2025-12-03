Стала известна реакция дипломатов ЕС на задержание Могерини

Дипломаты Евросоюза шокированы задержанием бывшего верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. Об этом сообщает Le Monde.

© Газета.Ru

Еврокомиссия и экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (2019 — 2024 годы) отказались комментировать ситуацию.

Бывший председатель Европейского совета Херман ван Ромпей заявил, что ему ничего не известно о деле.

Газета напомнила, что в 2020 году ван Ромпей подвергся критике за поддержку кандидатуры Могерини. Ее назначение, при нехватке управленческого и академического опыта, многие тогда назвали примером «кумовства», а сами выборы кандидата — непрозрачными.

Экс-глава Евродипломатии Федерика Могерини задержана в Бельгии по делу о мошенничестве, связанном с программой обучения дипломатов в Колледже Европы, который она ныне возглавляет. Кроме нее задержаны еще двое, в том числе экс-генсек Европейской службы внешних связей Стефано Саннино. Сейчас Могерини находится под стражей. Следствие подозревает ее в коррупции, конфликте интересов и нарушении профессиональной тайны.