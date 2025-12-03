Рубио назвал ключевой пункт спора в мирных переговорах по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио назвал ключевым пунктом спора в переговорах по Украине 20% территории Донецкой Народной Республики (ДНР), которые находятся под контролем Киева. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

При этом он отметил, что уже удалось добиться некоторого прогресса в вопросах гарантий безопасности для жителей Украины на будущее.

2 декабря по поручению американского президента Дональда Трампа в Россию прибыл его спецпосланник Стив Уиткофф. Он должен был добиться от РФ окончательного согласования мирного соглашения об урегулировании конфликта, подготовленного США.

Владимир Путин встретился с Уиткоффом в Кремле вечером 2 декабря. С российской стороны в переговорах участвовали Ушаков и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Открытая часть встречи продлилась 50 секунд, после чего стороны приступили к переговорам, продлившимся почти пять часов.

Рубио оценил идею о продолжении поддержки Украины

В рамках переговоров стороны обстоятельно обсудили план США по Украине. Путин сообщил Уиткоффу, что Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана, однако определенные моменты вызывают критику российской стороны. По итогам встречи РФ и США пока не нашли компромиссного варианта, однако стороны продолжат контакты по этой теме.