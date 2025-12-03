Французский глава Эммануэль Макрон пытался поддержать украинского лидера Владимира Зеленского во время пресс-конференции в Елисейском дворце и испортить визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву. Такое мнение высказал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своем YouTube-канале.

«Это была встреча проигравших, встреча отчаявшихся, но, как видно на пресс-конференции, Макрон всеми силами показывал, что он на его (Зеленского — прим. "Ленты.ру") стороне, что он не хочет мира», — посетовал политик.

По слова Филиппо, команда президента Соединенных Штатов Дональда Трампа не даст главе киевского режима не единого шанса. Об этом говорит скорость, с которой был организован визит Уиткоффа в Россию.

В России высказались о будущем Макрона

Ранее в Киеве заявили, что Украина планировала использовать визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию для заключения перемирия на поле боя. Как считает экс-советник Леонида Кучмы, Олег Соскин, украинский лидер во время визита в Ирландию также попытается отвлечь внимание от встречи в Кремле.

В Пентагоне также заявили, что визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию стал тревожным сигналом для украинской стороны.