Пока вы спали: следующий президент США по мнению Маска и новое заявление Трампа

В США сообщили о тревожном сигнале Трампа для Киева

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву стал тревожным сигналом Дональда Трампа для Киева, пишет РИА Новости со ссылкой на YouTube-канале Deep Dive.

"Трамп, как всегда, на стороне победителя, поэтому Украина, с его точки зрения, не имеет никакого отношения к нему. Ему уже все равно. Он отправил (Своего зятя Джареда. — Прим. Ред.) Кушнера и Уиткоффа не просто так, и это тревожный сигнал для Киева", — пояснил эксперт.

По словам Макгрегора, если Европа и Украина хотят иметь дело с реальностью, то они должны прекратить саботировать мирный план США и признать объективное положение дел.

СМИ: Маск считает, что следующим президентом США будет Вэнс

Миллиардер Илон Маск считает, что следующим президентом страны на восемь лет может стать вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, страна находится в начале "великого периода на 12 лет", сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Politico.

"Маск предсказал, что страна находится в начале "великого периода на 12 лет", который включает второй срок (президента США Дональда - ред.) Трампа и два последующих срока Вэнса", - говорится в публикации.

Отмечается, что предприниматель высказал такое предположение 22 ноября во время встречи с бывшими и нынешними сотрудниками департамента государственной эффективности США (DOGE) в техасском городе Бастроп, рассказали изданию два участника встречи и еще один источник, осведомленный о частной встрече.

Хегсет назвал идеальным ужин в компании Путина

Глава Пентагона Пит Хегсет описал идеальную компанию для ужина. По его словам, это президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп и Владимир Зеленский, пишет РИА Новости.

"Я думаю, это были бы президент Трамп, Владимир Путин и Зеленский. Это был бы ужин за мир", - сказал Хегсет.

Таким образом он ответил на вопрос журналистки Кэйти Миллер, каких троих людей пригласил бы на ужин. Глава Пентагона также добавил, что на таком мероприятии подавали бы салат с "русской заправкой".

Трамп в среду вечером сделает заявление

Американский лидер Дональд Трамп в среду выступит с заявлением. Тема объявления пока не раскрывается, сообщает РИА Новости со ссылкой на расписание американского лидера.

Так, согласно расписанию, заявление президент США сделает в 22.30 мск.

Отмечается, что за несколько часов до этого в закрытом режиме он примет участие в церемонии фотографирования со стажерами Белого дома.

Во Франции рассказали, как Макрон пытался испортить визит Уиткоффа в Москву

Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон пытался поддержать Владимира Зеленского во время пресс-конференции в Елисейском дворце. Таким образом он пытался испортить визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, пишет РИА Новости со ссылкой YouTube-канал политика.

"Это была встреча проигравших, встреча отчаявшихся, но, как видно на пресс-конференции, Макрон всеми силами показывал, что он на его (Зеленского. — Прим. Ред) стороне, что он не хочет мира. И не прочь саботировать усилия (Уиткоффа — Прим. Ред)", — сказал Филиппо.

Политик отметил, что команда президента США Дональда Трампа не даст главе киевского режима не единого шанса, о чем говорит скорость, с которой был организован визит Уиткоффа в Россию.