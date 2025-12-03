В США назвали «неразумным» отсутствие у Байдена контактов с Россией

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки (США) Марко Рубио заявил, что отсутствие контактов прошлой американской власти с Россией по поводу конфликта на Украине неразумно, передает телеканал Fox News.

Рубио уверен, что Америка должна разговаривать с обеими сторонами, чтобы уладить конфликт.

«У нас были иррациональные люди, занятые этим вопросом, которые считали, что говорить нужно только с украинской стороной, но не с российской», — добавил госсекретарь.

В данный же момент, при президентстве Дональда Трампа Вашингтон «пытается сблизить разногласия межу сторонами».

Ранее Марко Рубио назвал ключевой пункт в мирном плане по Украине, вокруг которого разразились споры. Камнем преткновения стали немаленькие площади в одной из республик.