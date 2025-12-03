В США выделили основную причину спора вокруг переговоров по Украине

В настоящий момент основной спор вокруг Украины происходит в контексте оставшихся территорий ДНР, которые пока еще не находятся под контролем РФ. С таким мнением выступил государственный секретарь США Марко Рубио.

«То, из-за чего они [стороны] буквально сейчас спорят, — это пространство примерно в 30-50 километров и 20% ДНР, которые остаются [под контролем Украины]», — сказал Рубио в интервью Fox News. До этого он отмечал, что Россия и Украина сейчас находятся в максимальной близости к завершению конфликта с 2022 года.

Однако пока о каких то конкретных договоренностях говорить рано, отметил он. Накануне прошла встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Разговор длился более пяти часов.