Рубио заявил о неспособности Европы урегулировать конфликт на Украине

Европа неспособна урегулировать украинский конфликт, заявил в интервью Fox News госсекретарь США Марко Рубио.

«Мы вовлечены, потому что мы единственные, кто может это сделать. Европейские страны — в мире нет никого, кто может это сделать... Единственным лидером, кто может контактировать с обеими сторонами и заключить сделку, а сделка возможна, это президент Трамп», — подчеркнул американский дипломат.

По его словам, глава Белого дома очень терпелив и посвящает данному вопросу очень много времени.

Ранее в МИД КНР заявили, что Пекин поддерживает все усилия, способствующие достижению мира на Украине.