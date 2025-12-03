В США высказались об итогах встречи Путина и Уиткоффа

Соединенные Штаты считают, что Россия и Украина стали ближе к мирному соглашению, чем когда-либо за последние три года. Однако для достижения конечной цели этого пока недостаточно. Такое мнение в интервью телеканалу Fox News выразил госсекретарь Марко Рубио

«Я думаю, мы добились некоторого прогресса. Мы стали ближе, но мы все еще не достигли цели. Мы все еще недостаточно близки, но это может измениться», — сказал Рубио, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, администрация президента США Дональда Трампа работает над сделкой по мирному урегулированию уже 10 месяцев, пытаясь найти предложения, с «которыми могли бы жить обе стороны». Госсекретарь также подчеркнул, что последние шаги в этом процессе всегда будут самыми трудными, и соглашение должно быть достигнуто скоро.

Вашингтон оценивает, стоит ли этому процессу уделять время в качестве посредника или же пришло время сосредоточиться на других важных вопросах. Кроме того, Рубио сообщил, что решение о завершении конфликта принимать именно Москве и Киеву.

«В конце концов решать им. Если они решат, что не хотят завершать войну, то она продолжится. Но мы попробуем положить ей конец», — сказал госсекретарь США.

Рубио добавил, что США пытаются понять, могут ли они преодолеть разногласия между сторонами конфликта. Для этого, по его словам, необходимо вести переговоры с обеими сторонами. Госсекретарь отметил, что в процесс вовлечены нерациональные люди, которые полагают, что нужно говорить лишь с Украиной и совсем не вести переговоров с Россией.

«В этот процесс вовлечены некоторые нерациональные люди, которые полагают, что мы должны говорить лишь с Украиной и совсем не вести переговоров с Россией. Невозможно завершить конфликт между Россией и Украиной, не ведя переговоры с Россией, но также нужно принимать во внимание позицию Украины», — отметил Рубио.

Президент России Владимир Путин 2 декабря провел в Кремле переговоры со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, который также является зятем Трампа. Центральным вопросом встречи стало урегулирование конфликта на Украине. Переговоры длились порядка пяти часов. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, участники детально обсудили содержание инициатив, изложенных в четырех документах, связанных с американским планом мирного урегулирования. Подробнее о том, чем закончились переговоры читайте в материале URA.RU.