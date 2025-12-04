Несмотря на участившиеся ситуации, когда от действий украинских морских беспилотников страдают третьи страны, дроновая война на море вряд ли испортит международную репутацию Киева настолько, чтобы принять российские условия на переговорах. На эту тему высказался в беседе с «Ридусом» бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров.

Он уточнил, что пересмотр отношения Запада к Украине не зависит от этих стран — они идут в фарватере политики США и Европы. В то же время бывший нардеп обратил внимание на позицию Турции. Анкара, по его словам, является наиболее крупным политическим игроком среди пострадавших от дронов государств. Хотя у Турции есть влияние, обычно она занимает в украинском вопросе двойственную позицию, добавил он.

«Они пытаются усидеть на двух стульях. Мы помним сообщения о возможном теракте на "Южном потоке". Они не вызвали абсолютно никакой реакции со стороны Турции. Теперь, когда происходят теракты в морских водах в зоне экономических интересов Турции, с ее стороны могло бы последовать какое-то жесткое заявление. Но ничего этого мы не увидели», — заключил Килинкаров.

Удары Вооруженных сил Украины по танкерам в Черном море недопустимы и являются намеренным созданием угрозы для гражданского судоходства в акватории исключительной экономической зоны Турции, заявил ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркнул, что конфликт между Россией и Украиной угрожает безопасности судоходства в Черном море.

Между тем турецкий эксперт по международным отношениям Гекхан Курт объяснил атаки на суда в Черном море. Эти инциденты могут рассматриваться как попытка давления на переговорный процесс по Украине, когда стороны подошли к этапу, где любое обострение способно осложнить формирование договоренностей, заметил Курт.