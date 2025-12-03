Европейская страна отказала Украине в предоставлении гарантий безопасности
Финляндия не готова предоставить Украине какие-либо гарантии безопасности. Такое заявление сделал премьер-министр этой североевропейской страны Петтери Орпо, передает финская национальная телерадиокомпания Yle.
Он заявил, что гарантии безопасности – это «очень серьезная вещь».
«Мы не готовы давать гарантии безопасности, но можем помочь с организацией безопасности. Разница между этим большая", - пояснил финский премьер.
При этом на вопрос, может ли Финляндия отправить своих военных на Украину, Орпо ответил, что Хельсинки не хочет рисковать столкновением с Россией.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что у Запада остался последний шанс, чтобы убедить остальной мир в способности к диалогу.