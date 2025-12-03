Президент Финляндии заявил о последнем шансе для Запада

Финский президент Александр Стубб считает, что у Запада сейчас остается лишь один шанс убедить остальной мир в своей способности к диалогу перед значительными изменениями, назревающими на мировой арене. Такое мнение лидер Финляндии сделал в статье для издания Foreign Affairs.

В материале Стубб утверждает, что ближайшие пять-десять лет «могут определить мировой порядок на десятилетия вперед».

Стубб: Европа рассматривает четыре направления поддержки Украины

Он также отметил, что после Первой мировой войны новый порядок просуществовал всего два десятилетия, после Второй мировой войны – четыре десятилетия. Сейчас, спустя 30 лет после окончания холодной войны, снова «возникает что-то новое», считает Стубб.

“Это последний шанс для западных стран убедить остальной мир в своей способности к диалогу, а не к монологу, к последовательности, а не к двойным стандартам, и к сотрудничеству, а не к доминированию”, - написал глава североевропейского государства в своей статье.

