Некоторые лидеры стран-членов Евросоюза затягивают конфликт на Украине, чтобы превратить ЕС в военный альянс. Такую причину назвал евродепутат Фернан Картайзер в беседе с РИА Новости.

«Некоторые европейские лидеры стремятся затянуть конфликт с тем, чтобы превратить ЕС в военный альянс и сделать комиссию подобием правительства объединенного европейского федеративного государства (...) Украинский конфликт таким образом намеренно затягивается, в ущерб Украине, для завершения европейской интеграции без изменения договоров», — подчеркнул депутат.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что лидеры стран Западной Европы намерены продлить вооруженный конфликт на Украине. Чиновники хотят к 2030 году подготовить Евросоюз к войне с Россией.