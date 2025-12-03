Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что визит специального посланника президента США Стива Уиткоффа в Москву стал тревожным сигналом для Киева.

В эфире YouTube-канала Deep Dive он высказал мнение, что Дональд Трамп, будучи «на стороне победителя», более не считает Украину значимым партнёром.

По словам Макгрегора, отправка Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Россию была преднамеренным шагом, демонстрирующим смещение приоритетов американской администрации.

В отставке Ермака увидели сигнал для Зеленского

Эксперт призвал Европу и Украину, если они хотят действовать в соответствии с реальностью, прекратить саботировать мирный план США и признать текущее положение дел.

Ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер после встречи в Кремле отправятся обратно в США, а не в Киев.