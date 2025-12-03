Хегсет объяснил, почему стал главой Пентагона

Глава Пентагона Пит Хегсет объяснил свое нахождение на посту волей Божьей. Об этом он заявил в подкасте журналистки Кэйти Миллер.

По словам Хегсета, он возглавил военное ведомство лишь по Божьему замыслу и по просьбе президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Глава Пентагона подчеркнул, что без всяких сомнений согласился на предложение возглавить американское военное ведомство, поскольку считает свою должность благословением.

В США назвали Хегсета военным преступником

26 ноября телеканал CNN сообщил, что министр армии Соединенных Штатов Дэниел Дрисколл может стать главой Пентагона вместо Хегсета.

30 июля телеканал NBC News сообщил, что Хегсет рассматривает возможность участия в выборах на должность губернатора штата Теннесси в следующем году. В случае принятия положительного решения ему потребуется покинуть занимаемый пост главы Пентагона.

Ранее Трамп назвал армию США сильнейшей в мире.