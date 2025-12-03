Британский обозреватель Оуэн Мэттьюз в колонке для издания The Telegraph утверждает, что глава европейской дипломатии Кая Каллас не способна влиять на условия будущего мирного соглашения по Украине из-за успехов России на поле боя.

По его мнению, российский президент Владимир Путин будет единолично диктовать эти условия, поскольку он «выигрывает войну», и никакие публичные заявления Каллас не смогут изменить этой, как он её называет, «жестокой реальности».

Каллас назвала сумму, которую Евросоюз предоставил Украине

Мэттьюз также критикует попытки Каллас в начале года обеспечить Киеву прямую финансовую помощь в размере 40 миллиардов евро от стран-членов ЕС, которые, по его оценке, практически провалились и вместо поддержки создали дополнительные проблемы для украинского лидера Владимира Зеленского.

В итоге, резюмирует колумнист, Зеленский впервые столкнулся с одновременной потерей доверия, финансов и людских ресурсов.

Ранее сообщалось, что в ООН переданы свидетельства убийств ВСУ жителей Волчанска и Красноармейска.