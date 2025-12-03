Украина под давлением США будет вынуждена пойти на территориальные уступки в интересах России. Такое развитие событий предрек бывший аналитик разведки Португалии Алешандри Геррейру в беседе с РИА Новости.

«Эти земли уже входят в состав России, они признаны в конституции РФ как часть страны, так что признание со стороны Украины будет рано или поздно. Альтернативы нет, и США, зная это, продолжат давление на украинскую сторону», — подчеркнул Геррейру.

По его словам, о давлении США на Украину говорят публичные заявления о необходимости территориальных уступок.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленные американские источники передал, что Соединенные Штаты и Украина по итогам мирных переговоров во Флориде так и не смогли прийти к окончательному решению в урегулировании российско-украинского конфликта.