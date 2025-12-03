Успех переговоров специального посланника США Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным напрямую зависит от готовности Киева пойти на масштабные уступки в пользу Москвы. Такое мнение высказал корреспондент немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, находящийся в украинской столице.

По его оценке, прорыв в урегулировании конфликта возможен лишь в том случае, если такие уступки действительно будут сделаны, хотя журналист и выразил личные сомнения на этот счёт. Ваннер также отметил, что Украине и её европейским партнёрам следует учитывать готовность американской администрации заключить сделку с Россией самостоятельно, без участия Европы.

Ушаков раскрыл планы Уиткоффа после встречи в Кремле

Как заявил корреспондент, президент США Дональд Трамп настроен оптимистично и уверен, что сможет завершить конфликт соглашением, даже если для этого потребуется полностью исключить европейских союзников из переговорного процесса.

Ранее сообщалось, что ЕК готовит новый план по использованию замороженных активов России.