Президент Польши обратился к Украине с призывом

Президент Польши Кароль Навроцкий во время посещения логистического хаба Жешув напомнил, что оборона Украины в конфликте с Россией до сих пор возможна благодаря усилиям Варшавы.
Отрывок из его выступления опубликован на YouTube.
Президент Польши сделал выпад в адрес России
Накануне представитель канцелярии польского президента Марчин Пшидач призвал Владимира Зеленского определиться, хочет ли он дружбы и хороших отношений с Польшей, ведь Киев «находится в трудном положении» и ей нужны союзники. По его словам, у польского лидера Кароля Навроцкого нет планов относительно визита в Киев, а приглашение Зеленскому посетить Варшаву остается в силе.