В НАТО отреагировали на слова Путина о готовности воевать с Европой

В НАТО прокомментировали слова президента России Владимира Путина о том, что Россия готова к военному конфликту с Европой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как рассказал анонимный представитель альянса, сейчас Россия слишком слаба в военном плане, чтобы победить Европу на поле боя. По словам чиновника, сегодня НАТО «едино как никогда» в вопросе защиты, а российская армия недостаточно сильна и многочисленна для такого конфликта.

Путин озвучил условие возвращения Европы к переговорам по Украине

Кроме того, представитель НАТО также напомнил о статье 5 Устава альянса о взаимной обороне. Этот пункт предполагает, что вооруженное нападение на любого члена НАТО рассматривается как нападение на весь альянс сразу — каждая страна-член НАТО обязана оказать помощь жертве нападения.

Ранее Путин заявил, что Россия не планирует воевать с Европой, но «готова начать войну прямо сейчас», если станет объектом нападения.