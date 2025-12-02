Уровень поддержки Мерца упал до 22%

Уровень поддержки канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Христианско-демократический союз, ХДС) спустя чуть более 6 месяцев после его вступления в должность достиг рекордно низкого уровня, составив лишь 22%. Рейтинг предшественника Мерца, Олафа Шольца (СДПГ), к концу срока полномочий был несколько выше и составлял 23%, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Forsa по заказу телеканалов NTV и RTL.

По его данным, рейтинг действующего канцлера Германии снизился на один процентный пункт (п. п.) по сравнению с предыдущей неделей и на данный момент составляет лишь 22%. Это худшее значение, зафиксированное в опросах, проведенных Forsa. При этом недовольны деятельностью Мерца 76% респондентов.

Шольцу, как отмечает NTV, потребовалось более двух с половиной лет, чтобы добиться такого низкого показателя: во вторую неделю июля 2024 года недовольны социал-демократом были также 76%. При этом удовлетворены деятельностью бывшего канцлера были 23% опрошенных, что на 1 п. п. больше, чем у Мерца.

Кроме того, экономические ожидания, как выяснили социологи, также значительно ухудшились по сравнению с предыдущей неделей. В частности, 63% участников опроса ожидают ухудшения экономической ситуации в ближайшие годы (плюс 3 п. п.). В то же время доля тех, кто ожидает улучшения положения, снизилась на 1 п. п., до 14%, и только 20% теперь полагают, что ситуация останется неизменной.

Опрос проводился с 25 ноября по 1 декабря 2025 года. В нем приняли участие 2 501 человек.