Трамп: США начнут удары по наземным объектам наркомафии в Латинской Америке

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы вскоре начнут наносить удары по наземным целям в Латинской Америке в рамках борьбы с наркомафией.

"Эти люди (организаторы наркотрафика) убили более 200 тыс. человек, - сказал Трамп во время заседания своего кабинета. - Фактически они убили более 200 тыс. человек в прошлом году. И эти цифры снизились. <...> И они снизились, потому что мы наносим эти удары. И мы начнем наносить эти удары и на суше".

"Вы знаете, что на суше это гораздо проще, - уточнил Трамп. - Это гораздо проще, и мы знаем маршруты, по которым они передвигаются. Мы знаем о них все. Знаем, где они живут. Знаем, где живут плохие люди, и мы очень скоро начнем это делать".