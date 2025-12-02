Рубио раскрыл, от какой страны зависит мир на Украине

Достижение мира на Украине возможно только при посредничестве Вашингтона, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, дипломат рассказал о роли США в процессах по урегулированию украинского кризиса во время заседания кабинета министров в Белом доме.

«Он [президент США Дональд Трамп] — единственный лидер в мире, который может помочь прекратить его [конфликт], и именно поэтому, пока мы сейчас с вами говорим, [спецпосланник главы США] Стивен Уиткофф находится в Москве и пытается найти способ закончить [это противостояние]», — разъяснил Рубио.

Ранее сообщалось, что во вторник, 2 декабря, в Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника США. С американской стороны, помимо Уиткоффа, присутствует зять Трампа Джаред Кушнер.