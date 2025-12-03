Рубио заявил о наличии у США проблем важнее Украины

Существует миллион различных вещей в мире, решением которых следует заниматься Соединенным Штатам вместо попыток урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, передает РИА Новости.

«Послушайте, у нас есть миллион вещей в мире, на которых нужно сосредоточиться, как стране», — подчеркнул чиновник.

Рубио выразил надежду на успех переговоров с Украиной во Флориде

Помимо этого, госсекретарь отметил, что американские власти не считают украинский конфликт войной США и выразил уверенность, что он никогда бы не начался, если бы нынешний глава Дональд Трамп находился на посту президента.

3 декабря встреча президента России Владимира Путина, спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера в Кремле завершилась, она длилась почти пять часов.