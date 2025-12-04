После прекращения конфликта с Россией жизни президента Украины Владимира Зеленского будет грозить опасность из-за ультраправых сил. Такое мнение Германии Патрик Бааб в разговоре с подполковником армии Соединенных Штатов в отставке Дэниелом Дэвисом в эфире шоу Deep Dive.

«Если Зеленский согласится прекратить конфликт, то его убьют его же силовики», — заявил он.

Дроны не смогли сбить Зеленского

По мнению эксперта, труднее всего во время мирного процесса будет «успокоить украинских фашистов», которые располагают оружием и хотят продолжения боевых действий с Россией.

Ранее Бааб заявил, что никого из западных партнеров Киева не волнует судьба украинского народа, его готовы в полной мере использовать против России. Он связал приверженность западных держав такой стратегии со стремлением местных элит держаться за власть.