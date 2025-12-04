Институт мира США переименовали в честь Трампа

Государственный департамент присвоил Институту мира США имя президента Дональда Трампа.

"Сегодня утром Государственный департамент переименовал бывший Институт мира, чтобы отразить имя величайшего переговорщика в истории нашей страны. Добро пожаловать в Институт мира Дональда Дж. Трампа. Лучшее еще впереди", - говорится в публикации внешнеполитического ведомства в Х.

Эта независимая некоммерческая организация была основана Конгрессом США в 1984 году. Институт призван поддерживать действия исполнительной ветви власти Соединенных Штатов, направленные на урегулирование конфликтов в мире. На сайте организации размещено объявление о планах провести в его здании церемонию подписания мирного соглашения между Демократической Республикой Конго и Руандой. Как сообщала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, президенты ДРК и Руанды Феликс Чисекеди и Поль Кагаме подпишут мирное соглашение 4 декабря в Вашингтоне.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что считает себя достойным Нобелевской премии мира. Однако 10 октября Нобелевский комитет сообщил, что премия в 2025 году присуждена экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо. После этого Трамп пошутил, что рассчитывает получить Нобелевскую премию мира в 2026 году.