Четыре страны выступили против выхода Украины из Оттавской конвенции
Четыре страны (Норвегия, Австрия, Швейцария и Бельгия) выступили против выхода Украины из Оттавской конвенции.
Об этом сообщила заместитель генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН), верховный представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу в беседе с РИА Новости.
Ранее командир российской саперной роты с позывным Велес показал запрещенную Оттавской конвенцией противопехотную мину, которую Вооруженные силы Украины использовали для минирования в Курской области.
Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин. Договор требует их утилизации. Украина подписала его в 2005 году.