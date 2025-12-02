Трамп считает, что сейчас его ум острее, чем 45 лет назад

Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что в настоящий момент мыслит острее, чем 45 лет назад.

Об этом пишет РИА Новости.

«Я думаю, у меня острее ум, чем был 45 лет назад», — сказал он в ходе заседания кабмина в Белом доме.

По словам Трампа, он «блестяще» прошёл оценку умственных способностей. С ней, по оценке главы американской администрации, не справились 99% человек.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что американский президент прошёл медицинское обследование в связи с преклонным возрастом.

В октябре Трамп сообщил об «идеальных результатах МРТ».

Позже он пошутил, что журналисты не смогли бы на его уровне справиться с проверкой умственных способностей.