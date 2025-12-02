Президент США Дональд Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира за каждый конфликт, который ему удалось урегулировать. Об этом он сказал во время заседания кабмина.

«Теперь говорят, что «если он когда-нибудь закончит войну с Россией и Украиной, то получит Нобелевскую премию». А как насчёт остальных восьми войн, Индии и Пакистана? Подумайте обо всех войнах, которые я закончил. Я должен получать Нобелевскую премию за каждую войну. Но я не хочу. Я не хочу быть жадным», — сказал он.

Ранее основатель Megaupload и Mega Ким Дотком, комментируя заявления о Нобелевской премии мира, заявил, что Норвегия, которая её присуждает, давно «продалась».