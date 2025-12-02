Трамп: США больше не участвуют в конфликте на Украине финансово

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не участвует в конфликте на Украине финансово. Об этом сообщает ТАСС.

Во время заседания своего кабинета Трамп заявил, что США все еще пытаются урегулировать конфликт между Россией и Украиной. При этом, Белый дом больше не участвует в нем финансово.

Трамп также добавил, что бывший президент США Джо Байден отдал Украине 350 миллиардов долларов «как конфеты».

«Байден раздал 350 миллиардов долларов, как конфеты. Это огромная куча денег, причем большая часть в наличных и значительная в виде оборудования. Я ничего не раздаю. Мы продаем оборудование НАТО. Европейские страны платят нам за оборудование 100% его стоимости, а затем они привозят его на Украину или делают с ним все, что им заблагорассудится. Но мы пытаемся урегулировать эту ситуацию. Я урегулировал восемь войн. Это будет девятая, и наши люди сейчас находятся в России, чтобы посмотреть, сможем ли мы урегулировать эту ситуацию», — заявил он.

Ранее Трамп назвал ситуацию на Украине «бардаком».