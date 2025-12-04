Трамп высказался об отсутствии американской помощи Украине словами «ни копейки»

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна больше не тратит деньги на помощь Украине. Его слова приводит РИА Новости.

© Лента.ру

Трамп подчеркнул, что США больше не тратят на Украину ни копейки. По его словам, Вашингтон все продает НАТО.

«Нас не обкрадывают как при [экс-президенте США Джо] Байдене. Байден отдавал всем все, что у нас было, отдавал ракеты, все, что они хотели, бесплатно, безвозмездно, он просто понятия не имел, что делает», — отметил американский лидер.

Трамп высказался о стоимости оружия для Украины

Ранее Белый дом высказался о коррупции на Украине. Пресс-секретарь ведомства Кэролайн Левитт подчеркнула, что Трамп перестал оказывать Киеву «бесконечную» помощь из-за этой проблемы.