Стало известно о расстроивших диалог с Кушнером действиях Ермака

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил против налаживания диалога с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, потому что сделал ставку на другого человека. О расстроивших контакт Киева с представителем американской делегации действиях Ермака рассказал экс-министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба на своем YouTube-канале.

Бывший глава украинского МИД уточнил, что после знакомства с Кушнером он выступал за продолжение общения, но его не поддержали.

«В ответ я услышал монолог, что я ничего не понимаю в раскладах в Америке, от [Ермака]… Надо делать ставку на Майка Помпео (бывшего госсекретаря США во время первого президентского срока Трампа — прим. «Ленты.ру»), и он ее уже сделал», — пояснил Кулеба.

В итоге чиновнику не предоставили мандат на продолжение взаимодействия с Джаредом Кушнером, после чего, по его словам, «из-за внутренних интриг внутри страны» возможность была упущена.

Ранее в Москве заявили, что Джаред Кушнер и Стив Уиткофф после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле не полетят в Киев.