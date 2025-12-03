Стало известно о расстроивших диалог с Кушнером действиях Ермака

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил против налаживания диалога с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, потому что сделал ставку на другого человека. О расстроивших контакт Киева с представителем американской делегации действиях Ермака рассказал экс-министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба на своем YouTube-канале.
Бывший глава украинского МИД уточнил, что после знакомства с Кушнером он выступал за продолжение общения, но его не поддержали.
В итоге чиновнику не предоставили мандат на продолжение взаимодействия с Джаредом Кушнером, после чего, по его словам, «из-за внутренних интриг внутри страны» возможность была упущена.
Ранее в Москве заявили, что Джаред Кушнер и Стив Уиткофф после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле не полетят в Киев.