В Вильнюсе отрицают нарушение литовским БПЛА границы Белоруссии

Литовский беспилотный летательный аппарат не вторгался в воздушное пространство Белоруссии. Об этом заявил журналистам министр обороны балтийской республики Робертас Каунас.

"Мы умышленно на это [сообщение] не реагировали, не уделяли этому особого внимания, потому что это фальшивка", - сказал он.

Министр причислил Белоруссию к недружественным Литве странам, интерпретации которых, по его словам, "могут быть самыми разными". "Наверное, нет смысла на все это реагировать", - сказал Каунас.

Белорусский телеканал "Первый информационный" сообщил 1 декабря, что упавший 30 ноября в черте Гродно литовский беспилотник был разведывательным и перед крушением сбросил экстремистские материалы. Представителю посольства Литвы по этому поводу была вручена нота протеста.

Литва нечетко прокомментировала случившееся 1 декабря. МИД и центр управления кризисами выступили с комментарием, не отрицая и не признавая факт инцидента. Советник министра иностранных дел Кристина Беликова ограничилась изложением обстоятельств вызова литовского дипломата в МИД Белоруссии.