Зеленский сообщил о доработке женевского проекта мирного соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская и американская стороны завершили доработку проекта мирного соглашения, подготовленного на базе женевского документа. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, отметив, что поручил украинской делегации продолжить «максимально конструктивную работу» с администрацией президента США Дональда Трампа и европейскими партнерами.

© AP / ТАСС

По данныым зарубежных СМИ, представленный Вашингтоном проект предполагает ряд крупных уступок Киева, включая передачу под контроль Москвы территории Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку линии соприкосновения в южных регионах, а также значительное сокращение украинской армии и запрет на размещение на территории страны иностранных войск и вооружений дальнего действия. В конце ноября в Женеве прошелл раунд консультаций США, ЕС и Украины, на котором стороны обсуждали возможные корректировки американской инициативы.

Сообщалось, что предлагаемые изменения касаются численности украинских вооруженных сил, контроля над Запорожской АЭС, условий присутствия сил НАТО, вопросов территориальной принадлежности и ряда других положений.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что американский план может послужить основой будущих договоренностей, если его положения будут тщательно выверены. Он подчеркнул, что несмотря на устраивающую Москву ситуацию на фронте, Россия остается открытой к переговорам и рассматривает мирный путь урегулирования как возможный, передаает «Радиоточка НСН».