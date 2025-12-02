Президент Финляндии заявил о последнем шансе Запада

У Запада есть последний шанс доказать остальному миру свою готовность к диалогу.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в статье для Foreign Affairs.

«Это последний шанс для западных стран убедить остальной мир в том, что они способны к диалогу, а не к монологу, к последовательности, а не к двойным стандартам, и к сотрудничеству, а не к доминированию», — подчеркнул Стубб.

По словам лидера Финляндии, мир «погрузится в еще большие конфликты», если страны откажутся от сотрудничества и вступят в конкуренцию. Он призвал сделать все возможное ради сохранения либерального миропорядка, даже если он «не в моде» в настоящее время.

Ранее Финляндия вступила в военно-морскую коалицию, возглавляемую Великобританией и Норвегией, целью которой заявлено развитие Военно-морских сил Украины.